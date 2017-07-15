Минерос де Гуаяна — Карабобо прогноз специалиста 17.07.17

История противостояния Минерос де Гуаяна – Карабобо длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Минерос де Гуаяна одержал 51 победу, а на счету ФК Карабобо 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 17 июля и по московскому времени его начало будет в 00:00.

Гости футбольного поединка Минерос де Гуаяна – Карабобо получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

По меркам национального чемпионата Минерос де Гуаяна это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Минерос де Гуаяна является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Минерос де Гуаяна пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Карабобо может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Карабобо надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Карабобо имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Минерос де Гуаяна – Карабобо, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Карабобо еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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