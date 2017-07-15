Петролера — Агилас Дорадас: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 17.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 17 июля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Петролера и Агилас Дорадас. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Петролера, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 01:30.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Петролера – Агилас Дорадас, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

Если раньше футбольный клуб Петролера ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Петролера в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Петролера стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Агилас Дорадас уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Агилас Дорадас практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Агилас Дорадас демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Петролера – Агилас Дорадас предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Петролера больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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