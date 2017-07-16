Атлетико Насьональ — Букараманга: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 17.07.17

Футболисты клуба Атлетико Насьональ готовятся до 17-го июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Букараманга. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Атлетико Насьональ – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Атлетико Насьональ – Букараманга определились с коэффициентами. На ФК Атлетико Насьональ выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

По меркам национального чемпионата Атлетико Насьональ это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Атлетико Насьональ является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Атлетико Насьональ пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Букараманга уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Букараманга практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Букараманга демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Так как хозяева поединка Атлетико Насьональ – Букараманга сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Атлетико Насьональ.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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