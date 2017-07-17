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|Гурник
|15.07 21:30 по МСК.
|Легия
Чемпионат Польши
В последнем противостоянии Йёнчёпинг – Хеккен свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 17.07.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Йёнчёпинг обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Футбольный клуб Йёнчёпинг среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Хеккен выставили 4.3.
Футбольный клуб Йёнчёпинг в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Йёнчёпинг сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Йёнчёпинг выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Йёнчёпинг не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Футбольный клуб Хеккен имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Хеккен демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Хеккен продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Хеккен в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Йёнчёпинг – Хеккен на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Хеккен, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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