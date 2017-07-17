Кристиансунн — Волеренга прогноз специалиста на матч 17.07.17

Футболисты клуба Волеренга не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 17.07.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кристиансунн – Волеренга идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.

Гости поединка Кристиансунн – Волеренга от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

Две недели назад футбольный клуб Кристиансунн получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Кристиансунн из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Кристиансунн выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Кристиансунн – Волеренга у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Волеренга имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Волеренга демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Волеренга продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Волеренга в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Кристиансунн и Волеренга всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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