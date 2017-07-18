Жувентуде — Регатас: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.07.17

Хозяев матча Жувентуде – Регатас 19 июля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 01:15 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Жувентуде – Регатас практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Если раньше футбольный клуб Жувентуде ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Жувентуде в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Жувентуде стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Регатас прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Регатас сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Регатас в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Жувентуде и Регатас, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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