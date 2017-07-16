Пайсанду — Наутико: прогноз, ставки букмекера на матч. 19.07.17

19-го июля 2017 года футбольному клубу Пайсанду на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Наутико. По Москве данная игра стартует в 01:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Пайсанду – Наутико гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Пайсанду отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Пайсанду еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Пайсанду пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Наутико прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Наутико находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Наутико в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Пайсанду – Наутико, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Наутико еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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