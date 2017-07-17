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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся АБС и Америка МГ. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Америка МГ сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК АБС. Начало данной игры произойдет в 02:30 по московскому времени.
Ставки на футбольную встречу АБС – Америка МГ уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Футбольный клуб АБС в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что АБС сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома АБС выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб АБС не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Америка МГ прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Америка МГ находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Америка МГ в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов АБС и Америка МГ, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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