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|Калья Буйюкаксай
|17.07 14:00 по МСК.
|Полона Херцог
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История противостояния Интернасьонал – Луверденсе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Интернасьонал одержал 51 победу, а на счету ФК Луверденсе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 19-го июля и по московскому времени его начало будет в 03:30.
Ставки на футбольную встречу Интернасьонал – Луверденсе уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Интернасьонал использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Интернасьонал, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Интернасьонал выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
За последние четыре недели футбольному клубу Луверденсе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Луверденсе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Луверденсе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Луверденсе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Хозяева матча Интернасьонал – Луверденсе предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Интернасьонал больше 1.5 гола.
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