Чонбук Моторс — Гвангю прогноз специалиста на матч 19.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Чонбук Моторс и Гвангю. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гвангю сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Чонбук Моторс. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.

Футбольный клуб Чонбук Моторс среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Гвангю выставили 4.2.

Если раньше футбольный клуб Чонбук Моторс ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Чонбук Моторс в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Чонбук Моторс стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Гвангю в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Гвангю демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Гвангю забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Гвангю имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Хозяева матча Чонбук Моторс – Гвангю предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Чонбук Моторс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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