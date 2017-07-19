Сувон Блюуингс — Чоннам прогноз специалиста на матч 19.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19.07.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Сувон Блюуингс и Чоннам. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Чоннам сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Сувон Блюуингс. Начало данной игры произойдет в 13:30 по московскому времени.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Сувон Блюуингс – Чоннам, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Сувон Блюуингс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Сувон Блюуингс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Сувон Блюуингс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Чоннам. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Чоннам продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Чоннам крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

В футбольном поединке Сувон Блюуингс – Чоннам эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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