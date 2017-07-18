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|Ботосани
|17.07 21:00 по МСК.
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Румыния
В 19:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Дюделанж (Люк) – АПОЭЛ (Кип), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 19-го июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Дюделанж (Люк) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Дюделанж (Люк) – АПОЭЛ (Кип), выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
Свой последний матч клуб Дюделанж (Люк) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Дюделанж (Люк) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба АПОЭЛ (Кип) уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле АПОЭЛ (Кип) практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас АПОЭЛ (Кип) демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Дюделанж (Люк) и АПОЭЛ (Кип), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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