Дюделанж (Люк) — АПОЭЛ (Кип) прогноз профессионала на матч 19.07.17

В последнем противостоянии Дюделанж (Люк) – АПОЭЛ (Кип) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 19-го июля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Дюделанж (Люк) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Если футбольные клубы Дюделанж (Люк) и АПОЭЛ (Кип) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

Две недели назад футбольный клуб Дюделанж (Люк) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Дюделанж (Люк) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Дюделанж (Люк) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Дюделанж (Люк) – АПОЭЛ (Кип) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После того, как футбольный клуб АПОЭЛ (Кип) выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба АПОЭЛ (Кип) удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Дюделанж (Люк) – АПОЭЛ (Кип) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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