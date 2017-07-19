Лудогорец (Бог) — Жальгирис (Лит) прогноз специалиста 19.07.17

Футболисты клуба Жальгирис (Лит) не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 19-го июля 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Лудогорец (Бог) – Жальгирис (Лит) идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Лудогорец (Бог) – Жальгирис (Лит), занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Лудогорец (Бог) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Лудогорец (Бог) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Лудогорец (Бог) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Жальгирис (Лит) может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Жальгирис (Лит) надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Жальгирис (Лит) имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Лудогорец (Бог) – Жальгирис (Лит) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Лудогорец (Бог).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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