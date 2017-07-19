Марибор (Сло) — Зриньски Мостар (Бос) прогноз и ставки от профессионала 19.07.17

Футболисты клуба Марибор (Сло) готовятся до 19.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Зриньски Мостар (Бос). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Марибор (Сло) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Марибор (Сло) – Зриньски Мостар (Бос) определились с коэффициентами. На ФК Марибор (Сло) выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Марибор (Сло) не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Марибор (Сло) уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Сейчас футбольный клуб Зриньски Мостар (Бос) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Зриньски Мостар (Бос) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Зриньски Мостар (Бос) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Марибор (Сло) – Зриньски Мостар (Бос) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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