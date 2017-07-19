Зальцбург (Авт) — Хибернианс (Млт) прогноз специалиста на матч 19.07.17

История противостояния Зальцбург (Авт) – Хибернианс (Млт) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Зальцбург (Авт) одержал 51 победу, а на счету ФК Хибернианс (Млт) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 19.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 21:30.

Самый большой коэффициент в матче Зальцбург (Авт) – Хибернианс (Млт) идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

На своем поле футбольный клуб Зальцбург (Авт) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Зальцбург (Авт) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Зальцбург (Авт) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб Хибернианс (Млт) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Хибернианс (Млт) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Хибернианс (Млт) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Хибернианс (Млт) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Зальцбург (Авт) – Хибернианс (Млт) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: