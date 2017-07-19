Гонвед (Вен) — Хапоэль Беэр-Шева (Изр): прогноз, ставки букмекера на матч. 19.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 19.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Гонвед (Вен) и Хапоэль Беэр-Шева (Изр). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Гонвед (Вен), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 22:15.

Гости поединка Гонвед (Вен) – Хапоэль Беэр-Шева (Изр) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Гонвед (Вен) слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Гонвед (Вен) был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Гонвед (Вен) выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Хапоэль Беэр-Шева (Изр) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Хапоэль Беэр-Шева (Изр) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Хапоэль Беэр-Шева (Изр) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Хапоэль Беэр-Шева (Изр) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Гонвед (Вен) – Хапоэль Беэр-Шева (Изр) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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