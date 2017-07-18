Депортиво Кали — Онсе Кальдас прогноз и ставки от специалиста 20.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 20 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Депортиво Кали и Онсе Кальдас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Онсе Кальдас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Депортиво Кали. Начало данной игры произойдет в 04:00 по московскому времени.

Гости футбольного поединка Депортиво Кали – Онсе Кальдас получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Депортиво Кали существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Депортиво Кали проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Депортиво Кали никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

На выезде футбольный клуб Онсе Кальдас выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Онсе Кальдас выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Онсе Кальдас добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Так как хозяева поединка Депортиво Кали – Онсе Кальдас сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Депортиво Кали.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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