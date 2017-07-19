КР Рейкьявик (Исл) — Маккаби Тель-Авив (Изр) прогноз специалиста 20.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 20-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся КР Рейкьявик (Исл) и Маккаби Тель-Авив (Изр). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Маккаби Тель-Авив (Изр) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК КР Рейкьявик (Исл). Начало данной игры произойдет в 22:15 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка КР Рейкьявик (Исл) – Маккаби Тель-Авив (Изр) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

В этом сезоне футбольный клуб КР Рейкьявик (Исл) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что КР Рейкьявик (Исл) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК КР Рейкьявик (Исл) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Маккаби Тель-Авив (Изр) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Маккаби Тель-Авив (Изр) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Маккаби Тель-Авив (Изр) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Маккаби Тель-Авив (Изр) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч КР Рейкьявик (Исл) – Маккаби Тель-Авив (Изр) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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