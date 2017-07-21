Регистрация

Воден Вестон — Белконнен Юнайтед прогноз профессионала 22.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Люнгбю 20.07 18:00 по МСК. Слован Братислава #
Открыть доступ

Неделю назад "Слован" уступил "Люнгбю" на своем поле. Есть ли шансы у словаков отыграться?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Галатасарай 20.07 20:30 по МСК. Эстерсунд #
Открыть доступ

Турецкие болельщики ждут от "Галатасарая" подвига. Стамбульская команда жаждет реванша после поражения в Швеции. Но не случится ли очередного провала?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Воден Вестон — Белконнен Юнайтед прогноз профессионала 22.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Воден Вестон и Белконнен Юнайтед назначена на 22-го июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Воден Вестон. По Москве начало данной игры в 08:30.

Футбольный клуб Воден Вестон среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Белконнен Юнайтед выставили 4.1.

Футбольный клуб Воден Вестон в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Воден Вестон сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Воден Вестон выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Воден Вестон не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Белконнен Юнайтед может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Белконнен Юнайтед надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Белконнен Юнайтед имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Воден Вестон – Белконнен Юнайтед, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Белконнен Юнайтед еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Агилас Дорадас — Атлетико Насьональ: прогноз, ставки букмекера на матч. 21.07.17
Динамо Тбилиси — Колхети прогноз и ставки от специалиста 21.07.17
Орландо Сити — Atlanta United прогноз профессионала 22.07.17
Букараманга — Мильонариос: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 21.07.17
УТК — Sport Rosario прогноз специалиста 21.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 