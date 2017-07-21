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|Люнгбю
|20.07 18:00 по МСК.
|Слован Братислава
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|Галатасарай
|20.07 20:30 по МСК.
|Эстерсунд
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Футболисты клуба Тилфорд Зебрас не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 22-го июля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кларенс Юнайтед – Тилфорд Зебрас идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 11:30 по МСК.
Футбольный клуб Кларенс Юнайтед среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Тилфорд Зебрас выставили 4.4.
Две недели назад футбольный клуб Кларенс Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Кларенс Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Кларенс Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Кларенс Юнайтед – Тилфорд Зебрас у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Последний матч футбольного клуба Тилфорд Зебрас прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Тилфорд Зебрас находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Тилфорд Зебрас в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Кларенс Юнайтед – Тилфорд Зебрас, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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