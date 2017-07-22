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|Галатасарай
|20.07 20:30 по МСК.
|Эстерсунд
Турецкие болельщики ждут от "Галатасарая" подвига. Стамбульская команда жаждет реванша после поражения в Швеции. Но не случится ли очередного провала?
|Ягеллония
|20.07 21:30 по МСК.
|Габала
"Ягеллония" против "Габалы" - одна из самых интересных пар 2-го раунда квалификации Лиги Европы. Прогноз уже доступен для ознакомления!
В рамках национального первенства пройдет поединок Крылья Советов – Авангард Курск, который будет сыгран между командами в 22.07.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Авангард Курск – две победы против одного поражения.
Ставки на футбольную встречу Крылья Советов – Авангард Курск уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Крылья Советов отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Крылья Советов еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Крылья Советов пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Авангард Курск уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Авангард Курск практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Авангард Курск демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Хозяева матча Крылья Советов – Авангард Курск предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Крылья Советов больше 1.5 гола.
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