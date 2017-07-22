Тигрес — Пуэбла: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 23.07.17

Главный арбитр матча Тигрес – Пуэбла в 03:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23-го июля 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Пуэбла на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Пуэбла – девять против двух.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Тигрес – Пуэбла определились с коэффициентами. На ФК Тигрес выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тигрес отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тигрес еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тигрес пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Пуэбла имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пуэбла демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пуэбла продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пуэбла в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Тигрес – Пуэбла предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тигрес больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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