Кантолао — Спортинг Кристалл прогноз профессионала 23.07.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Кантолао – Спортинг Кристалл, который будет сыгран между командами в 23-го июля. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 04:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Спортинг Кристалл – две победы против одного поражения.

Ставки на футбольную встречу Кантолао – Спортинг Кристалл уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Кантолао на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Кантолао потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Кантолао в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Спортинг Кристалл уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Спортинг Кристалл практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Спортинг Кристалл демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ставить на матч Кантолао – Спортинг Кристалл лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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