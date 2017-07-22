Нортерн Рейнджерс — Саут Хобарт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 23.07.17

23 июля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Нортерн Рейнджерс – Саут Хобарт. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Нортерн Рейнджерс, а вот игроки ФК Саут Хобарт смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 07:30 по МСК.

Поставить на хозяев матча Нортерн Рейнджерс – Саут Хобарт можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Нортерн Рейнджерс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Нортерн Рейнджерс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Нортерн Рейнджерс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Саут Хобарт уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Саут Хобарт практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Саут Хобарт демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая статистику личных встреч Нортерн Рейнджерс – Саут Хобарт, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Саут Хобарт еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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