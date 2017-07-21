Регистрация

Таггеранонг Юнайтед — ФК Канберра прогноз профессионала 23.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Бухарест, Румыния
до начала:
# Ирина-Камелия Бегу 21.07 15:15 по МСК. Полин Парментьер #
Открыть доступ

Сможет ли на этот раз Бегу вскрыть надёжную оборону спортсменки из Франции?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Анжи 21.07 19:30 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

"Анжи" и "Амкар" проиграли стартовые матчи нового сезона. Кто из них первым наберет очки?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# ЦСКА 21.07 19:30 по МСК. Локомотив #
Открыть доступ

Столичное дерби в Чемпионате России! ЦСКА против "Локомотива"!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Таггеранонг Юнайтед — ФК Канберра прогноз профессионала 23.07.17

Болельщики 23-го июля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Таггеранонг Юнайтед и ФК Канберра. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 08:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Таггеранонг Юнайтед – ФК Канберра, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Таггеранонг Юнайтед слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Таггеранонг Юнайтед был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Таггеранонг Юнайтед выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб ФК Канберра в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем ФК Канберра демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб ФК Канберра забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но ФК Канберра имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Таггеранонг Юнайтед – ФК Канберра, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Миннесота — Нью-Йорк прогноз профессионала 22.07.17
УТК — Sport Rosario прогноз специалиста 21.07.17
КуПС — Лахти: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Финляндии 22.07.17
Гвангю — Чоннам прогноз профессионала на матч 22.07.17
Таггеранонг Юнайтед — ФК Канберра прогноз профессионала 23.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 