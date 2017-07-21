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|21.07 15:15 по МСК.
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Болельщики 23-го июля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Таггеранонг Юнайтед и ФК Канберра. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 08:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Таггеранонг Юнайтед – ФК Канберра, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Таггеранонг Юнайтед слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Таггеранонг Юнайтед был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Таггеранонг Юнайтед выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб ФК Канберра в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем ФК Канберра демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб ФК Канберра забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но ФК Канберра имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Таггеранонг Юнайтед – ФК Канберра, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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