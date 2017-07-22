Хорсенс — Люнгбю: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 23.07.17

23-го июля футбольному клубу Хорсенс на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Люнгбю. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Хорсенс – Люнгбю определились с коэффициентами. На ФК Хорсенс выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

Если раньше футбольный клуб Хорсенс ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Хорсенс в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Хорсенс стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Люнгбю построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Люнгбю выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Хорсенс – Люнгбю не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Учитывая статистику личных встреч Хорсенс – Люнгбю, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Люнгбю еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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