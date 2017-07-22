Шанхай Шэньхуа — Бэйцзин Гоань прогноз профессионала 23.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Шанхай Шэньхуа и Бэйцзин Гоань назначена на 23-го июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Шанхай Шэньхуа. По Москве начало данной игры в 14:35.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Шанхай Шэньхуа – Бэйцзин Гоань, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Шанхай Шэньхуа слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Шанхай Шэньхуа был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Шанхай Шэньхуа выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Бэйцзин Гоань постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Шанхай Шэньхуа – Бэйцзин Гоань предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Шанхай Шэньхуа больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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