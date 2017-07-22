Регистрация

Шанхай Шэньхуа — Бэйцзин Гоань прогноз профессионала 23.07.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Бухарест, Румыния
до начала:
# Ирина-Камелия Бегу 21.07 15:15 по МСК. Полин Парментьер #
Открыть доступ

Сможет ли на этот раз Бегу вскрыть надёжную оборону спортсменки из Франции?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Анжи 21.07 19:30 по МСК. Амкар #
Открыть доступ

"Анжи" и "Амкар" проиграли стартовые матчи нового сезона. Кто из них первым наберет очки?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# ЦСКА 21.07 19:30 по МСК. Локомотив #
Открыть доступ

Столичное дерби в Чемпионате России! ЦСКА против "Локомотива"!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Шанхай Шэньхуа — Бэйцзин Гоань прогноз профессионала 23.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Шанхай Шэньхуа и Бэйцзин Гоань назначена на 23-го июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Шанхай Шэньхуа. По Москве начало данной игры в 14:35.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Шанхай Шэньхуа – Бэйцзин Гоань, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Шанхай Шэньхуа слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Шанхай Шэньхуа был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Шанхай Шэньхуа выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Бэйцзин Гоань постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Шанхай Шэньхуа – Бэйцзин Гоань предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Шанхай Шэньхуа больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Сеара — Гояс прогноз специалиста 22.07.17
Монагас — Арагуа: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Венесуелы 22.07.17
Динамо СПб — Факел: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 22.07.17
Волгарь — Кубань прогноз и ставки от специалиста 22.07.17
Америка — Керетаро: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 23.07.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 