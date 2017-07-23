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Сюрианска — Вернаму прогноз специалиста 23.07.17

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Сюрианска — Вернаму прогноз специалиста 23.07.17

Футболисты клуба Сюрианска готовятся до 23 июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Вернаму. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 18:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Сюрианска – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Поставить на хозяев матча Сюрианска – Вернаму можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Сюрианска получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Сюрианска из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Сюрианска выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Сюрианска – Вернаму у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Вернаму построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Вернаму выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сюрианска – Вернаму не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Сюрианска – Вернаму, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Вернаму.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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