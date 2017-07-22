Хуан Аурич — Гарсиласо прогноз и ставки от профессионала 23.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Хуан Аурич и Гарсиласо назначена на 23 июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Хуан Аурич. По Москве начало данной игры в 19:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Хуан Аурич – Гарсиласо определились с коэффициентами. На ФК Хуан Аурич выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

Две недели назад футбольный клуб Хуан Аурич получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Хуан Аурич из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Хуан Аурич выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Хуан Аурич – Гарсиласо у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Гарсиласо уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Гарсиласо практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Гарсиласо демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Хуан Аурич – Гарсиласо, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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