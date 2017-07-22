Сабуртало Тбилиси — Торпедо Кутаиси: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Грузии 23.07.17

Главный арбитр матча Сабуртало Тбилиси – Торпедо Кутаиси в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23-го июля 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Торпедо Кутаиси на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Торпедо Кутаиси – девять против двух.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Сабуртало Тбилиси – Торпедо Кутаиси коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В прошлом поединке футбольного клуба Сабуртало Тбилиси основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сабуртало Тбилиси будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сабуртало Тбилиси есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Торпедо Кутаиси в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Торпедо Кутаиси демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Торпедо Кутаиси забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Торпедо Кутаиси имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Сабуртало Тбилиси – Торпедо Кутаиси сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Сабуртало Тбилиси.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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