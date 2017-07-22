Тигрес — Патриотас прогноз специалиста на матч 23.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Тигрес и Патриотас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Патриотас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Тигрес. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Тигрес – Патриотас определились с коэффициентами. На ФК Тигрес выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Тигрес на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Тигрес потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Тигрес в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Сейчас футбольный клуб Патриотас пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Патриотас одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Патриотас забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Тигрес – Патриотас, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Патриотас.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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