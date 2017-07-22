Хагуарес Кордоба — Депортиво Пасто прогноз специалиста 23.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Хагуарес Кордоба и Депортиво Пасто. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Депортиво Пасто сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хагуарес Кордоба. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Хагуарес Кордоба – Депортиво Пасто определились с коэффициентами. На ФК Хагуарес Кордоба выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Хагуарес Кордоба существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Хагуарес Кордоба проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Хагуарес Кордоба никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

На выезде футбольный клуб Депортиво Пасто выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Депортиво Пасто выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Депортиво Пасто добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Хагуарес Кордоба – Депортиво Пасто, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: