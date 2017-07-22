Трухильянос — Эстудиантес Мерида прогноз и ставки от специалиста 23.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 23 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Трухильянос и Эстудиантес Мерида. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Эстудиантес Мерида сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Трухильянос. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Трухильянос – Эстудиантес Мерида коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Трухильянос на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Трухильянос потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Трухильянос в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Эстудиантес Мерида в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Эстудиантес Мерида демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Эстудиантес Мерида забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Эстудиантес Мерида имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая сильную игру хозяев матча Трухильянос – Эстудиантес Мерида на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Эстудиантес Мерида, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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