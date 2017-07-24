Атлетико Паранаэнсе — Понте-Прета прогноз профессионала на матч 24.07.17

В 01:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Атлетико Паранаэнсе – Понте-Прета, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 24.07.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Атлетико Паранаэнсе – Понте-Прета определились с коэффициентами. На ФК Атлетико Паранаэнсе выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

На своем поле футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Атлетико Паранаэнсе находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Атлетико Паранаэнсе в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Понте-Прета пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Понте-Прета одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Понте-Прета забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Атлетико Паранаэнсе – Понте-Прета, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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