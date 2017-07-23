Сиэтл — Сан-Хосе прогноз профессионала на матч 24.07.17

Футболисты клуба Сиэтл готовятся до 24-го июля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сан-Хосе. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 05:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Сиэтл – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Сиэтл – Сан-Хосе неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Сиэтл получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Сиэтл из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Сиэтл выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Сиэтл – Сан-Хосе у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сан-Хосе построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сан-Хосе выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сиэтл – Сан-Хосе не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

На поединок Сиэтл – Сан-Хосе идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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