Элит 3000 — Оденсе прогноз специалиста 24.07.17

В последнем противостоянии Элит 3000 – Оденсе свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 24-го июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Элит 3000 обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекеры считают фаворитом поединка Элит 3000 – Оденсе гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

Если раньше футбольный клуб Элит 3000 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Элит 3000 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Элит 3000 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

За последние четыре недели футбольному клубу Оденсе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Оденсе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Оденсе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Оденсе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Элит 3000 и Оденсе, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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