АЕК (Гре) — ЦСКА (Рос): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Чемпионов 25.07.17

Главный арбитр матча АЕК (Гре) – ЦСКА (Рос) в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 25 июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб ЦСКА (Рос) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также ЦСКА (Рос) – девять против двух.

Гости футбольного поединка АЕК (Гре) – ЦСКА (Рос) получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба АЕК (Гре) использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК АЕК (Гре), так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб АЕК (Гре) выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб ЦСКА (Рос) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как ЦСКА (Рос) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб ЦСКА (Рос) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок АЕК (Гре) – ЦСКА (Рос), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

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