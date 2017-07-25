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Главный арбитр матча Ницца (Фра) – Аякс (Нид) в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 25.07.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Аякс (Нид) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Аякс (Нид) – девять против двух.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Ницца (Фра) – Аякс (Нид), выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ницца (Фра) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ницца (Фра) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ницца (Фра) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Аякс (Нид) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Аякс (Нид) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Аякс (Нид) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Аякс (Нид) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Ницца (Фра) и Аякс (Нид), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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