Шапекоэнсе (Бра) — Дефенса и Хустисия (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 26.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 26 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Шапекоэнсе (Бра) и Дефенса и Хустисия (Арг). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Шапекоэнсе (Бра). Начало данной игры произойдет в 01:15 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Шапекоэнсе (Бра) – Дефенса и Хустисия (Арг) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Шапекоэнсе (Бра) слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Шапекоэнсе (Бра) был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Шапекоэнсе (Бра) выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Дефенса и Хустисия (Арг) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Дефенса и Хустисия (Арг) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Дефенса и Хустисия (Арг) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Дефенса и Хустисия (Арг) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Шапекоэнсе (Бра) – Дефенса и Хустисия (Арг) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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