Интернасьонал — Оэсте: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии В 26.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Интернасьонал и Оэсте назначена на 26 июля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Интернасьонал. По Москве начало данной игры в 03:30.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Интернасьонал – Оэсте практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Интернасьонал использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Интернасьонал, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Интернасьонал выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

За последние четыре недели футбольному клубу Оэсте пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Оэсте находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Оэсте намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Оэсте в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Интернасьонал – Оэсте предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Интернасьонал больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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