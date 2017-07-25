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Футболисты клуба Санта Фе (Кол) готовятся до 26-го июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Фуэрса Амарилья (Эка). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Санта Фе (Кол) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Гости футбольного поединка Санта Фе (Кол) – Фуэрса Амарилья (Эка) получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.
Две недели назад футбольный клуб Санта Фе (Кол) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Санта Фе (Кол) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Санта Фе (Кол) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Санта Фе (Кол) – Фуэрса Амарилья (Эка) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Фуэрса Амарилья (Эка) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Фуэрса Амарилья (Эка) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Фуэрса Амарилья (Эка) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Фуэрса Амарилья (Эка) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
В матче Санта Фе (Кол) – Фуэрса Амарилья (Эка) довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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