Балтика — Тамбов прогноз специалиста 26.07.17

26-го июля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Балтика – Тамбов. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Балтика, а вот игроки ФК Тамбов смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 15:00 по МСК.

Гости поединка Балтика – Тамбов от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.2. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.9, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Балтика на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Балтика потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Балтика в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тамбов может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тамбов надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тамбов имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Балтика – Тамбов, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: