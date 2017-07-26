Кубань — Шинник прогноз специалиста 26.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 26.07.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Кубань и Шинник. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Шинник сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Кубань. Начало данной игры произойдет в 15:00 по московскому времени.

Футбольный клуб Кубань среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Шинник выставили 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Кубань получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Кубань из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Кубань выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Кубань – Шинник у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Шинник прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Шинник находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Шинник в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

В матче Кубань – Шинник довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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