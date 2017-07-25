Универсидад Католика Кито (Эка) — Флуминенсе (Бра): прогноз, ставки букмекера на матч. 27.07.17

История противостояния Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Универсидад Католика Кито (Эка) одержал 51 победу, а на счету ФК Флуминенсе (Бра) 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27-го июля и по московскому времени его начало будет в 01:15.

Поставить на хозяев матча Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Универсидад Католика Кито (Эка) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Универсидад Католика Кито (Эка) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Универсидад Католика Кито (Эка) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Флуминенсе (Бра) сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Флуминенсе (Бра) имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Флуминенсе (Бра) покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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