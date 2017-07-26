Универсидад Католика Кито (Эка) — Флуминенсе (Бра) прогноз и ставки от профессионала 27.07.17

Главный арбитр матча Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) в 01:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 27-го июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Флуминенсе (Бра) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Флуминенсе (Бра) – девять против двух.

Самый большой коэффициент в матче Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Универсидад Католика Кито (Эка) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Универсидад Католика Кито (Эка) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Универсидад Католика Кито (Эка) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Флуминенсе (Бра) уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Флуминенсе (Бра) практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Флуминенсе (Бра) демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Так как хозяева поединка Универсидад Католика Кито (Эка) – Флуминенсе (Бра) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Универсидад Католика Кито (Эка).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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