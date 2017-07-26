Бостон Ривер (Уру) — Серро Портеньо (Пар) прогноз и ставки от профессионала 27.07.17

В 03:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Бостон Ривер (Уру) – Серро Портеньо (Пар), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27 июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Бостон Ривер (Уру) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

В футбольном поединке Бостон Ривер (Уру) – Серро Портеньо (Пар) букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

По меркам национального чемпионата Бостон Ривер (Уру) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Бостон Ривер (Уру) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Бостон Ривер (Уру) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Серро Портеньо (Пар) совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Серро Портеньо (Пар) находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Серро Портеньо (Пар) выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Серро Портеньо (Пар) в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Бостон Ривер (Уру) – Серро Портеньо (Пар) являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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