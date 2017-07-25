Спортинг Кристалл — Университарио прогноз специалиста на матч 27.07.17

27-го июля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Спортинг Кристалл – Университарио. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Спортинг Кристалл, а вот игроки ФК Университарио смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 04:00 по МСК.

В футбольном поединке Спортинг Кристалл – Университарио букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Спортинг Кристалл существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Спортинг Кристалл проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Спортинг Кристалл никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Университарио пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Университарио находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Университарио намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Университарио в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Спортинг Кристалл – Университарио довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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