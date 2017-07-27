Арсенал Саранди (Арг) — Спорт Ресифи (Бра): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 28.07.17

Личная встреча между футбольными клубами Арсенал Саранди (Арг) и Спорт Ресифи (Бра) назначена на 28-го июля 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг). По Москве начало данной игры в 01:15.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Арсенал Саранди (Арг) – Спорт Ресифи (Бра) определились с коэффициентами. На ФК Арсенал Саранди (Арг) выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

На своем поле футбольный клуб Арсенал Саранди (Арг) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Арсенал Саранди (Арг) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Арсенал Саранди (Арг) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Спорт Ресифи (Бра). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Спорт Ресифи (Бра) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Спорт Ресифи (Бра) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами Арсенал Саранди (Арг) и Спорт Ресифи (Бра) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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