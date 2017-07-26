Медельин (Кол) — Расинг (Арг): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 28.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 28-го июля 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Медельин (Кол) и Расинг (Арг). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Медельин (Кол), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:45.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Медельин (Кол) – Расинг (Арг) коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

В этом сезоне футбольный клуб Медельин (Кол) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Медельин (Кол) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Медельин (Кол) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Расинг (Арг) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Расинг (Арг) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Расинг (Арг) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Расинг (Арг) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Медельин (Кол) – Расинг (Арг), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Расинг (Арг) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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